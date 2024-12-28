Российские психологи рассказали о плюсах встречи Нового года в одиночестве

Специалисты рассказали, чем может быть полезно празднование Нового года в одиночестве. В жизни многих людей случаются моменты, когда приходится встречать Новый год — праздник для круга семьи и друзей, в одиночестве.
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