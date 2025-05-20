Можно ли протеин принимать с креатином?

Протеин и креатин — самые популярные добавки в спортивном питании. Исследования показывают, что совместный прием этих добавок не только безопасен, но и может повысить эффективность ваших тренировок за счет их комплексного воздействия на организм.
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