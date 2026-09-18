В радиусе поражения – Владивосток и Хабаровск: что сказал Рамм о Typhon о Японии

Эксперт Рамм рассказал, чем опасны для России американские ракеты Typhon в Японии.Военный эксперт Алексей Рамм рассказал об угрозе для Владивостока и Хабаровска, которую представляют ракеты Typhon в Японии.
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И нам тоже нужно нацелить ракеты (лучше всего - с ядерными боеголовками) на пункты размещения американских ракет и центры принятия решений по их применению.