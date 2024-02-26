Запад на протяжении веков пытался представить Россию отсталой страной, у которой нет и не было никаких достижений.
Безнадёжные: США делают всё, как русские учили. И проигрывают
Комментарии
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Игорь Кузнецов
"Путин не подписывал указ о непризнании продажи Аляски"... А вдруг какие-то "бумаги" вдруг обнаружат в ходе "поиски русской собственности за рубежом"? Всё возможно. Тем более, некторые рассуждают, что это была не продажа, а "сдача в аренду". Сама церемония передачи Аляски состоялась 18 октября 1867 года, а годы жизни Екатерины II: 2 мая 1729 - 17 ноября 1796 года. Возможно, просто: «Александр II, ты был не прав!» - не очень вмещалось в выбранный стихотворный размер группы "Любэ". То есть, в 1966 году эта территория должна была вернуться к СССР. Но ничего подобного не произошло. ... Тогда вопрос: "Почему же , в таком случае США ждали 100 лет до 1959 года, чтобы оформить юридически Аляску штатом ?!"
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8 час.
Александр Конкин
Звучит как фантастика.. А это так вообще.., шедевр: 'Они первыми ещё в 1970-х годах поняли, насколько важно увязать разведку, наблюдение, рекогносцировку [ISR] в космосе, а также на суше и на море с ударным оружием.'
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7 час.
М
Мария
Это лучше, чем наоборот!
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7 час.
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