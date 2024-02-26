Безнадёжные: США делают всё, как русские учили. И проигрывают

Игорь Кузнецов

"Путин не подписывал указ о непризнании продажи Аляски"... А вдруг какие-то "бумаги" вдруг обнаружат в ходе "поиски русской собственности за рубежом"? Всё возможно. Тем более, некторые рассуждают, что это была не продажа, а "сдача в аренду". Сама церемония передачи Аляски состоялась 18 октября 1867 года, а годы жизни Екатерины II: 2 мая 1729 - 17 ноября 1796 года. Возможно, просто: «Александр II, ты был не прав!» - не очень вмещалось в выбранный стихотворный размер группы "Любэ". То есть, в 1966 году эта территория должна была вернуться к СССР. Но ничего подобного не произошло. ... Тогда вопрос: "Почему же , в таком случае США ждали 100 лет до 1959 года, чтобы оформить юридически Аляску штатом ?!"