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Безнадёжные: США делают всё, как русские учили. И проигрывают

Безнадёжные: США делают всё, как русские учили. И проигрывают

Запад на протяжении веков пытался представить Россию отсталой страной, у которой нет и не было никаких достижений.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
&quot;Путин не подписывал указ о непризнании продажи Аляски&quot;... А вдруг какие-то &quot;бумаги&quot; вдруг обнаружат в ходе &quot;поиски русской собственности за рубежом&quot;? Всё возможно. Тем более, некторые рассуждают, что это была не продажа, а &quot;сдача в аренду&quot;. Сама церемония передачи Аляски состоялась 18 октября 1867 года, а годы жизни Екатерины II: 2 мая 1729 - 17 ноября 1796 года. Возможно, просто: «Александр II, ты был не прав!» - не очень вмещалось в выбранный стихотворный размер группы &quot;Любэ&quot;. То есть, в 1966 году эта территория должна была вернуться к СССР. Но ничего подобного не произошло. ... Тогда вопрос: &quot;Почему же , в таком случае США ждали 100 лет до 1959 года, чтобы оформить юридически Аляску штатом ?!&quot;
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8 час.
Александр Конкин
Звучит как фантастика..  А это так вообще.., шедевр: &#39;Они первыми ещё в 1970-х годах поняли, насколько важно увязать разведку, наблюдение, рекогносцировку [ISR] в космосе, а также на суше и на море с ударным оружием.&#39;
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7 час.
М
Мария
Это лучше, чем наоборот!
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7 час.

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