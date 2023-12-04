«Зенит», «Спартак», «Динамо»: Миллионы евро за «кривой» удар

Даже в слабеньких клубах РПЛ средняя зарплата игрока — более 2 миллионов рублей в месяц Дмитрий Светлов Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press В российской футбольной Премьер-лиге официально завершен первый круг.
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