Компани может стать главным тренером «Баварии»

Венсан Компани попал в сферу интересов «Баварии». Руководство «Баварии» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды действующего наставника «Бернли» Венсана Компани, сообщает обозреватель Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.
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