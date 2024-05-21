Компани может стать главным тренером «Баварии»

Венсан Компани попал в сферу интересов «Баварии». Руководство «Баварии» рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды действующего наставника «Бернли» Венсана Компани, сообщает обозреватель Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.