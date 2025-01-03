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Anodtat

Малик мы жили , не знали не райкомовских и не обкомовмких ингершлюх.Сейчас после 30 лет ингершлюхи советуют как нам жить.Ладно бы одна, повёрнутая, или ударенная головушкой.Тут целый штат шлюх.И это отребье пытается из татарина сделать хохла.Да не в жизнь, олга значит вперед.А не так, развернулся, и снова олга..Татары свою страну любят и не допустят провокаторов .