Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горский Виктор
    Этот урод угробил почти всё командование РККА перед войной, и продолжил уничтожать во время войны! - https://monamir....Без Сталина не бы...
  • Горский Виктор
    Всю эту хрень читать муторно, разоблачать это словоблудие - только время терять. 1/. Только нынешние, постсоветские с...Без Сталина не бы...
  • Антон Беляев
    Зае... ли... Внуку 15 лет, был в Питере 14 лет назад, хорошо, приятно.... Дочка была в прошлом году в Питере....Прост...Россия меняет сво...

Неожиданное признание эмигранта из СССР

Неожиданное признание эмигранта из СССР

У нас было все необходимое для нормальной счастливой жизни. Во-первых, рабочая столовая на первом этаже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Anodtat
Малик мы жили , не знали не райкомовских и не обкомовмких ингершлюх.Сейчас после 30 лет ингершлюхи советуют как нам жить.Ладно бы одна, повёрнутая, или ударенная головушкой.Тут целый штат шлюх.И это отребье пытается из татарина сделать хохла.Да не в жизнь, олга значит вперед.А не так, развернулся, и снова олга..Татары свою страну любят и не допустят провокаторов .
Ответить
1 час.
Сергей Киселев
Это ПРАВДА!
Ответить
30 мин.
тимур чагалидзе
Так, ты же и сказал...
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх