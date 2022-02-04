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Мария Агапова обратилась к Марине Мороз: «Откладывай деньги на операцию»

Казахстанка Мария Агапова перед своим боем в UFC против Марине Мороз обратилась к сопернице через свою страницу в Instagram: «Не пытайся меня укусить, шмарина.

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