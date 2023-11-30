Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Состояние окружающей среды в Москве контролируют круглосуточно АГН «Москва» со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина сообщило, что в столице за пять лет на 20% снизилась концентрация вредных частиц в воздухе.
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