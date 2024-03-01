Рогов: ВСУ несут огромные потери в попытке удержать подступы к Работино

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов заявил, что ВСУ несут огромные потери в попытке удержать подступы к Работино на Запорожском направлении.
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