В Вологодской области полицейские и общественники провели совещание с педагогами по вопросам защиты прав детей

На базе Центра профессионального мастерства педагогов заместитель председателя Общественного совета при УМВД России «Череповец» Елена Королева провела семинар-совещание в рамках проекта «Осведомленность».
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