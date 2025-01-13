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Царьград

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Крупная корональная дыра на Солнце ускорит солнечный ветер вокруг Земли

Крупная корональная дыра на Солнце ускорит солнечный ветер вокруг Земли

Скорость солнечного ветра увеличится из-за крупной корональной дыры на Солнце. Сергей Богачёв из ИКИ РАН поясняет, что это не приведет к сильным магнитным бурям, хотя влияние на магнитосферу Земли возможно.

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