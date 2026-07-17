Очень хорошая новость! Залповые ливни часто подтапливают территорию в районе моста. Решать проблему радикально нужно было давно.
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Очень хорошая новость! Залповые ливни часто подтапливают территорию в районе моста. Решать проблему радикально нужно было давно.