Линия фронта не прорвана, но прогнулась: ВСУ могут срезать Времевский выступ

Кому как не Александру Бастрыкину, главе СК, видеть, как трагически обостряется вопрос преступности среди мигрантов. Так, в 2022 году иностранные "гости" совершили в 5 раз больше преступлений по тяжёлым статьям, чем в 2021 году... ﻿