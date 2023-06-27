БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Линия фронта не прорвана, но прогнулась: ВСУ могут срезать Времевский выступ

Линия фронта не прорвана, но прогнулась: ВСУ могут срезать Времевский выступ

Олег Кравцов.   Украинские формирования не оставляют попыток прорвать эшелонированную российскую оборону в Запорожской области, где не прекращаются тяжелые кровопролитные бои.

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