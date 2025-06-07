ЦБ РФ продолжит снижение ключевой ставки до конца года

Ключевая ставка Банка России будет плавно снижаться до конца года, считают опрошенные аналитики. Ожидается, что на заседании совета директоров в июле регулятор, скорее всего, понизит ее еще на 1 процентный пункт.
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