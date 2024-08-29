В Зимней канавке Петербурга нашли пакет с 79 патронами

И мобильником-раскладушкой Уловом водолазов специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в Зимней канавке Петербурга стали 79 патронов и мобильник-раскладушка в чёрном пакете, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
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