Redacted: судя по хвалёному «контрнаступлению» Киева, ВСУ никогда не вернут подконтрольные России территории

Вера смелых

Натали, значит, Моррис где-то ТАМ решилась сказать правду... хммм... и что бы это значило?... А ведь они так ждали, так ждали это хваленое наступление! И - упс! - какие-то маленькие точки на карте. Зато , наверное, утешились эти ждуны, - укрофашисты объявили свою Бандерину страной-террористкой. Какой великий путь - от защитников аж целой Европы до страны-террористки ! Сала Украине! А то с голоду и злобы начнёт дохнуть... в промышленных масштабах...