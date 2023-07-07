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Redacted: судя по хвалёному «контрнаступлению» Киева, ВСУ никогда не вернут подконтрольные России территории

Redacted: судя по хвалёному «контрнаступлению» Киева, ВСУ никогда не вернут подконтрольные России территории

Украинский конфликт можно заканчивать в его нынешних границах, и никому больше не придётся умирать, однако Киев продолжает настаивать на продолжении своего «хвалёного «контрнаступления».

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Комментарии
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Вера смелых
Натали, значит, Моррис где-то ТАМ  решилась сказать правду... хммм... и что бы это значило?... А ведь они так ждали, так ждали это хваленое наступление! И - упс! - какие-то маленькие точки на карте. Зато , наверное, утешились эти ждуны, -  укрофашисты объявили свою Бандерину страной-террористкой.  Какой великий путь - от защитников аж целой Европы до страны-террористки !  Сала Украине! А то с голоду  и злобы начнёт дохнуть... в промышленных масштабах...
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