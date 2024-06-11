Поздравление Александра Ивановича Бастрыкина с Днём России

Сегодня мы вспоминаем доблестную многовековую историю нашего Отечества, связанную с достижениями в науке, культуре, искусстве, образовании и других сферах, уникальным природным и духовным богатством, и, конечно же, с великими победами наших предков.
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