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Аргументы и Факты

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Врач Кукес объяснил, почему при смене погоды болит голова и скачет давление

Врач Кукес объяснил, почему при смене погоды болит голова и скачет давление

Врач-клинический фармаколог Илья Кукес рассказал в беседе с ИА IrkutskMedia, что метеозависимость не является самостоятельным заболеванием, однако перемены погоды могут провоцировать головную боль, слабость и колебания давления у людей с определёнными проблемами со здоровьем.

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