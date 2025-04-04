Дедушка Погром - Зачем «рэкетир» Трамп ввёл пошлины против пингвинов

Алексей Тан

Он не допустил вторжения в Россию ... из ВНЕ.... а различные Чубайсы, Березовские и ИХ подельники, после 93-его... всячески к ЭТОМУ подбивали!!... тот же "запад"... И Путин САМ об ЭТОМ говорил: ...-" Эти придурки, даже не учитывали, что даже в ТОМ плохом положении.... Россия всё ещё оставалась ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ.... то есть! ...сама принимала решение, для нанесение ЯДЕРНОГО УДАРА.