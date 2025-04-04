Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дедушка Погром - Зачем «рэкетир» Трамп ввёл пошлины против пингвинов

Дедушка Погром - Зачем «рэкетир» Трамп ввёл пошлины против пингвинов

Venefica Но сначала - анекдот: Василий Иванович сидит возле окна, курит и видит, как по улице идет Анка.

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Комментарии
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Алексей Тан
Он не допустил вторжения в Россию ... из ВНЕ.... а различные Чубайсы, Березовские и ИХ подельники, после 93-его... всячески к ЭТОМУ подбивали!!... тот же &quot;запад&quot;... И Путин САМ об ЭТОМ говорил: ...-&quot; Эти придурки, даже не учитывали, что даже в ТОМ плохом положении.... Россия всё ещё оставалась ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ.... то есть! ...сама принимала решение, для нанесение ЯДЕРНОГО УДАРА.
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11 час.
СЕ
Сергей ЕВ
С автором статьи согласен, &quot;То что Трамп пытается выполнять то,что обещал -вызывает уважение! Некоторым нашим &quot;товарищам&quot; в России есть чему поучиться.....&quot;
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8 час.
Владислав Владислав
Владимир Осипов хрень сказал. введением пошлин экономику не восстановишь. Тем более в Пендосии, где одни менеджеры остались !
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7 час.
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