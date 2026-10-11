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Воронежские новости

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Воронежская Госжилинспекция оштрафовала УК на 1,7 миллионов рублей

Воронежская Госжилинспекция оштрафовала УК на 1,7 миллионов рублей

По итогам сентября 2026 года Государственная жилищная инспекция Воронежской области привлекла к ответственности 30 нарушителей в сфере ЖКХ.

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