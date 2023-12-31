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В Минобороны рассказали об ответе на теракт в Белгороде

В Минобороны рассказали об ответе на теракт в Белгороде

В ответ на украинский теракт в Белгороде российские вооруженные силы поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

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Комментарии
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игорь petroff
вот это &quot;бла&quot; ты хочешь сказать что наше мин. обороны ничего не понимают и ведут пустые разговоры? а тут ты весь такой умный советы пришёл раздавать! заткнулся бы ты лучше неадекват долбаный!
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11 час.
Вячеслав Денисов
А ты - долбаный адекват, свои пожелания засунь себе в задницу! Потому что война эта ведётся не военными и не минобороны здесь командуют, твои &quot;адекватные&quot; кремлёвские политики, рисующие &quot;красные линии&quot;, об которые все уже ноги вытерли! если бы командовали военные, то уже давно куев был бы взят.
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11 час.
ГС
Галина Соколова
Да, на фото у отеля повреждён верхний этаж, а само здание целое.
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1 час.

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