В ответ на украинский теракт в Белгороде российские вооруженные силы поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
В Минобороны рассказали об ответе на теракт в Белгороде
Комментарии
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игорь petroff
вот это "бла" ты хочешь сказать что наше мин. обороны ничего не понимают и ведут пустые разговоры? а тут ты весь такой умный советы пришёл раздавать! заткнулся бы ты лучше неадекват долбаный!
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11 час.
Вячеслав Денисов
А ты - долбаный адекват, свои пожелания засунь себе в задницу! Потому что война эта ведётся не военными и не минобороны здесь командуют, твои "адекватные" кремлёвские политики, рисующие "красные линии", об которые все уже ноги вытерли! если бы командовали военные, то уже давно куев был бы взят.
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11 час.
ГС
Галина Соколова
Да, на фото у отеля повреждён верхний этаж, а само здание целое.
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1 час.
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