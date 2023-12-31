В Минобороны рассказали об ответе на теракт в Белгороде

игорь petroff вот это "бла" ты хочешь сказать что наше мин. обороны ничего не понимают и ведут пустые разговоры? а тут ты весь такой умный советы пришёл раздавать! заткнулся бы ты лучше неадекват долбаный!

Вячеслав Денисов А ты - долбаный адекват, свои пожелания засунь себе в задницу! Потому что война эта ведётся не военными и не минобороны здесь командуют, твои "адекватные" кремлёвские политики, рисующие "красные линии", об которые все уже ноги вытерли! если бы командовали военные, то уже давно куев был бы взят.