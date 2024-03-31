Крымские ученые создали компьютер для беспилотников

Инженеры лаборатории «ФабЛаб» Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского разработали одноплатный компьютер размером 40х40 мм для работы с компьютерным зрением на борту беспилотных устройств.
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