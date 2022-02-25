Медведев сыграет с Надалем в полуфинале турнира в Мексике

Теннис , 25 фев, 09:08 0 Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в Мексике Россиянин в четвертьфинале турнира обыграл японца Йосихито Нисиоку, Надаль — американца Томми Пола Даниил Медведев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press) Россиянин Даниил Медведев обыграл японца Ёсихито Нисиоку со счетом 6:2, 6:3 в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько с общим призовым фондом в $1,6 млн.