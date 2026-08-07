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«Арсенал» и Гимараэс подписали контракт (Фабрицио Романо)

Полузащитник « Ньюкасла » Бруно Гимараэс близок к переходу в «Арсенал». Накануне вечером 28-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт с лондонским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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