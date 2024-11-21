Петербург получил 2,1 млрд рублей для возмещения затрат на развитие ОЭЗ

Что более чем в шесть раз превышает сумму возврата за прошлый год В этом году Петербург получил 2,1 миллиарда рублей из федерального бюджета в рамках механизма возмещения расходов на развитие особой экономической зоны, что более чем в шесть раз превышает сумму возврата за прошлый год.