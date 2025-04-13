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Трехлетний ребенок погиб при землетрясении в Таджикистане

В Таджикистане в результате землетрясения в воскресенье, 13 апреля, погиб ребенок. О последствиях природной стихии в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

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