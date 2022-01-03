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Крупная энергокомпания России планирует взять кредит до 4,1 млрд рублей

Крупная энергокомпания России планирует взять кредит до 4,1 млрд рублей

Кредитную линию с лимитом долга 4,1 млрд рублей планирует оформить ПАО «Россети Центр и Приволжье» — основной поставщик услуг по передаче электроэнергии для ряда регионов России, в том числе Кировской, Нижегородской областей, Марий Эл и Удмуртии.

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