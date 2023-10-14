Дима Билан купил квартиру за 90 млн рублей с видом на Красную площадь  (ФОТО)

Певец Дима Билан стал обладателем квартиры в центре Москвы с видом на Красную Площадь. По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость недвижимости составляет от 90 до 100 миллионов рублей в зависимости от наличия либо отсутствия отделки и располагается в элитном жилом комплексе на Поварской улице.