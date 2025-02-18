Илья КИСЕЛЁВ Провал очередной проевропейской силы в Молдове в лице Майи Санду и поддерживающей ее партии PAS со всей остротой поставил накануне предстоящих парламентских выборов вопрос о том, кто сможет удержать страну в русле прозападной политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии