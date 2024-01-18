МЧС предупредило тамбовчан о сильном снеге, усилении ветра и гололёде

18-19 января на территории Тамбовской области ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, дождя, местами - налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы.
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