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Принц Гарри вызвал шквал критики со стороны жителей США

Принц Гарри вызвал шквал критики со стороны жителей США

Похоже, что принцу Гарри было мало исключения его персоны из «британской Ассоциации рыжих», а также натянутых отношений с членами королевской семьи.

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