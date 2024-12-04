Для электронных обращений граждан к властям придумывают новые правила

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает органам власти и ведомствам всех уровней ради борьбы со спам-рассылкой игнорировать обращения граждан, поступившие с электронной почты, зарегистрированной в иностранной доменной зоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии