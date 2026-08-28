Роман КАТЕРИНЧУК ВКС России продолжают наносить удары по предприятиям ВПК Украины, по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ и по украинской логистике.
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Украину уничтожает фашистская Европа, а не Россия!
Украину и хохлов никому не жалко.можно месить, Низзя Британию, США, ЕС- это святое.
Что мешало "сносить в ноль" логистику врага уже с начала СВО? Ради чьих шкурных интересов берегли логистику врага? И сколькими сотнями тысяч жизней своих сыновей, заплатила заплатила за это Россия?
"С самого начала СВО и на сегодняшний день было выведено из строя 492 локомотива и 249 вагонов украинских железных дорог.", то есть примерно два вагона на локомотив получается?
Чего-то мало за четыре с лих года.
А чего в тылу мосты, тоннели до сих пор целые или до переднего края всё телепортируется?
По Одесскому порту бьют не первый год и почти ежедневно,как говорят/пишут СМИ м всё уже в пыль там должно превратиться, а как-то работает, ну и т.д..
У нас "победы" только на бумаге получаются, да в докладах таких вот деятелей, включая высшую власть? Купянск, который был "взят" ещ1 в прошлом годы, в конце октября год будет, всё ещё не наш чего-то и власти помалкиваю про то.
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!