НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казан мәктәпләрендә милли ашлар көннәре барлыкка киләчәк

Казан мәктәпләрендә милли ашлар көннәре барлыкка киләчәк

1 сентябрьдән Казан мәктәпләрендә тематик милли ашлар көннәре һәм 12 яңа ризык пәйда булачак. Эшлекле дүшәмбедә мәктәптә туклануны оештырудагы үзгәрешләр турында Татарстан башкаласының Азык-төлек һәм социаль туклану департаменты генераль директоры Римма Мөхәммәдшина сөйләде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым