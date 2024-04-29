На площади Великого национального собрания может быть обустроена общественная парковка

Мэр столицы Ион Чебан на заседании муниципальных служб объявил, что на площади Великого национального собрания вечером и в ночь на Воскресение Господне может быть организована общественная парковка, сообщает Noi.
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