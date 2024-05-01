Франк проконтроллировал текущий ремонт дорог в центре Барнаула

По словам градоначальника, на этой неделе график работ перестроят, чтобы выйти на нужные темпы 1 мая в Барнауле специалисты "Автодорстроя" приступили к текущему ремонту дорог на улицах Молодежная, Попова, проспектах Социалистический и Красноармейский.