Франк проконтроллировал текущий ремонт дорог в центре Барнаула

По словам градоначальника, на этой неделе график работ перестроят, чтобы выйти на нужные темпы 1 мая в Барнауле специалисты "Автодорстроя" приступили к текущему ремонту дорог на улицах Молодежная, Попова, проспектах Социалистический и Красноармейский.
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