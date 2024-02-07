Татьяна Навка публично обратилась к Петру Чернышеву: «Спасибо, что ты есть!»

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк для многих является примером мужества и подражания. С момента, как супруге поставили страшный диагноз, он не покладая рук работает, чтобы обеспечить жизнь себе, жене и общей дочери Миле.
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