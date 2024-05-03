WhatsApp добавит новую функцию

Версия с новой функцией будет доступна широкой аудитории в ближайшем будущем.Популярный мессенджер WhatsApp добавляет новую функцию, которая позволит пользователям добавлять реакции при просмотре медиафайлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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