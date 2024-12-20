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Почему показали стране «Кровавую барыню»?

Почему показали стране «Кровавую барыню»?

Многих шокировало, что на прошедшей «Прямой линии с Владимиром Путиным» — президент Российской Федерации позволил задать себе вопрос известной либеральному политику-пройдохе Ксении Собчак.

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АК
Александр Крылов
Поди на катафалке приехала, ведьма прилизанная?
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14 час.
АР
Александр Русанов
Что  то плахова то выглядит
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Нормально для потасканной пробл...ди!
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