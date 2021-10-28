В Новосибирске наркополицейские изъяли из незаконного оборота почти 3 кг запрещённых веществ

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУНК МВД России совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в Заельцовском районе города Новосибирска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны двое жителей Томской области в возрасте 27 и 33 лет.
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