В Новосибирске наркополицейские изъяли из незаконного оборота почти 3 кг запрещённых веществ

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУНК МВД России совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в Заельцовском районе города Новосибирска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны двое жителей Томской области в возрасте 27 и 33 лет.