Политический эксперт рунета

1 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шумилина
    Меньше надо орать на весь мир,что воюет только ЧВК и вся заслуга только благодаря им,дескридитируя всехбойцов Ахмат,В...«Считаю необходим...
  • Иван Захава
    Когда же он уймется?!«Бегут так же, ка...
  • Алексей
    В заголовке 300 млн в тексте 300 тыс ...Так сколько чего???Сбежавший из Росс...

Yeni Şafak: американский союзник «забыл позвать» США в новый альянс

Yeni Şafak: американский союзник «забыл позвать» США в новый альянс

Аналитик издания Yeni Şafak сделал неожиданное заявление о давнем партнере Белого дома. По словам автора статьи, Саудовская Аравия «забыла позвать» Соединенные Штаты в новый альянс.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх