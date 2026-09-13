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Кварацхелия — про Энрике: если ты допустишь у него хотя бы одну ошибку, можешь оказаться в запасе

Кварацхелия — про Энрике: если ты допустишь у него хотя бы одну ошибку, можешь оказаться в запасе

Полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия высказался о главном тренере Луисе Энрике. «Приехав сюда, я понял, насколько команда предана своему делу и уважает меня.

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