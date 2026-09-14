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Аргументы недели

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Музей Победы и Национальный музей Южной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве в Цхинвале

Музей Победы и Национальный музей Южной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве в Цхинвале

10 сентября в столице Республики Южная Осетия, городе-герое Цхинвале, состоялась торжественная церемония подписания соглашения о долгосрочном партнерстве между Национальным музеем Республики Южная Осетия и Музеем Победы.

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