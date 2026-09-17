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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Яковлев: «Игра «Спартака» оставляет желать лучшего. Дома должны увереннее обыгрывать такие команды, как «Факел»

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев , выступающий за « БроукБойз », недоволен игрой красно-белых в матче против « Факела » (1:0) в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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