Маршрутами онлайн-гида «Узнай Москву» за лето воспользовались более 60 тыс раз — Сергунина

Онлайн-гид помогает жителям столицы узнать интересные факты о городе Официальный сайт мэра Москвы и столичного правительства информирует о том, что с начала лета пользователи проекта «Узнай Москву» обращались к разделу «Маршруты» более 60 тыс.
Онлайн-гид помогает жителям столицы узнать интересные факты о городе Официальный сайт мэра Москвы и столичного правительства информирует о том, что с начала лета пользователи проекта «Узнай Москву» обращались к разделу «Маршруты» более 60 тыс.
Свежие комментарии