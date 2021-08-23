ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Маршрутами онлайн-гида «Узнай Москву» за лето воспользовались более 60 тыс раз — Сергунина

Маршрутами онлайн-гида «Узнай Москву» за лето воспользовались более 60 тыс раз — Сергунина

Онлайн-гид помогает жителям столицы узнать интересные факты о городе Официальный сайт мэра Москвы и столичного правительства информирует о том, что с начала лета пользователи проекта «Узнай Москву» обращались к разделу «Маршруты» более 60 тыс.

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