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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Горбачева отдыхает в Сингапуре

Алина Горбачева отдыхает в Сингапуре

Спортсменка поделилась фото из парка развлечений Universal Studios Singapore. В прошедшем сезоне Горбачева заняла шестое место на чемпионате России и четвертое на Спартакиаде.

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