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  • V K
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В Кремле заявили, что Путин услышал просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в Курской области

В Кремле заявили, что Путин услышал просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в Курской области

Россия услышала сигнал президента США Дональда Трампа, попросившего пощады для заблокированных в Курской области после вторжения солдат ВСУ.

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