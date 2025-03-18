10 идей, как получить богатый урожай овощей на огороде любого размера

Как повысить урожайность своего огорода? Любой дачник знает, что многое решают качество почвы, удобрения и рассада, правильно выбранные сорта овощей и сроки посадки, качество полива, защита от вредителей и, конечно, погода.
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