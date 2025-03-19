В Ленинградской области полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из специального полка полиции Главка задержали подозреваемых в незаконном обороте синтетических наркотиков.
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